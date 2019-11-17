МИД России прокомментировал передачу захваченных украинских кораблей

Фото: захваченные украинские корабли (mil.in.ua)

В РФ заявили, что никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне кораблей

В Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ "никогда не отрицала возможности возвращения украинской стороне кораблей", захваченных в ноябре 2018 года. Об этом сообщают росСМИ.

МИД РФ утверждает, что "еще в июне этого года посольство Украины было проинформировано об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские буксиры Sapfir, Titan и Hajdamaka, идущие встречать три захваченных Россией военных корабля, обогнули южный берег оккупированного Крыма.

Как известно, захваченные в Керченском проливе украинские корабли передадут Киеву в понедельник, 18 ноября. По информации переданной Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации по Крыму, корабли будут переданы в соответствии с достигнутыми украинско-российскими договоренностями.

17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Позже стало известно, что украинские корабли будут переданы пограничникам Украины в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Отметим, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями.