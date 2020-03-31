Німеччина і Франция зробили спільну заяву по Донбасу

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У МЗС країн стурбовані обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ

Німеччина і Франція зробили спільну заяву, заявивши, що проросійські сепаратисти на Донбасі перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу. Про це повідомляє DW.

Міністри закордонних справ Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан стурбовані обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня.

"Спалах пандемії коронавірусу не повинен служити приводом для перешкоджання свободі пересування СММ (Спеціальна моніторингова місія / місія спостерігачів) та виконанню її мандату", - заявили вони.

Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавірусу в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

Додамо, на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше заявив, що питання про створення Консультаційної ради в рамках однієї з підгруп Тристоронньої контактної групи можуть узгодити на рівні радників "нормандської четвірки".