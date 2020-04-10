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Україна очікує згоди країн-учасниць на проведення нормандського саміту, - МЗС

Новини » Політика     10.04.2020 - 10:26
Україна очікує згоди країн-учасниць на проведення нормандського саміту, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба не виключає можливість, що саміт пройде в режимі відеоконференції

Україна намагається заручитися згодою інших країн нормандського формату для проведення саміту. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба не виключає можливість, що саміт пройде в режимі відеоконференції, хоча поки цей момент не обговорюється.

"Варіант проведення нормандського саміту в онлайн-режимі поки предметно не обговорюється, але ми працюємо над тим, щоб отримати згоду всіх трьох сторін, Росії в першу чергу, Франції та Німеччини на проведення саміту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС України анонсували зустріч глав Міністерств закордонних справ країн нормандського формату.

Відзначимо, в Офісі українського президента заявили, що саміт лідерів "нормандської четвірки" пройде після виконання кількох умов.

Раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

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