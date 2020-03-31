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Єрмак назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     31.03.2020 - 15:35
Єрмак назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки"
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Саміт не відбудеться до припинення вогню на Донбасі

Саміт лідерів "нормандської четвірки" пройде після виконання кількох умов. Про це на брифінгу заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, головною умовою проведення саміту є виконання всього того, про що "нормандська четвірка" домовилася в Парижі.

"Україна завжди робила все, щоб це виконати, але не все залежить від нас. На жаль, інша сторона не дотримується тих зобов'язань, які досягнуті в Парижі. У першу чергу, це припинення вогню. Українська сторона повторює: якщо хтось нападає, стріляє по нашим бійцям, наша армія щоразу дає відсіч, але це не зупиняє наше прагнення до миру, домовленостей. В першу чергу, це мінські домовленості ", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою про перешкоджання роботі спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі під прикриттям пандемії коронавірусу.

Раніше також повідомлялося, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" перенесли через коронавірус.

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Новини України СамітАндрій ЄрмакНормандська четвірка
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