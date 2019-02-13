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У МЗС РФ заявили про намір використовувати право спостерігати за виборами в Україні

Новини » Вибори 2019    13.02.2019 - 16:08
У МЗС РФ заявили про намір використовувати право спостерігати за виборами в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

У РФ заявили про намір відправити в Україну короткострокових спостерігачів місій БДІПЛ

Росія має намір використати своє право брати участь у спостереженні за виборами президента в Україні у березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС РФ.

Повідомляє, що РФ отримала запит Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів.

"12 лютого в МЗС Росії надійшов циркулярний запит БДІПЛ ОБСЄ на відрядження короткотермінових спостерігачів до складу міжнародної місії з моніторингу президентських виборів в Україні 31 березня цього року. Російські кандидатури до складу короткострокового компоненту місії будуть належним чином спрямовані в БДІПЛ у відповідності з отриманим запрошенням", - заявили в російському відомстві.

У Росії розраховують, що російським спостерігачам "будуть надані всі необхідні умови для виконання функцій міжнародного спостереження".

Короткострокові спостерігачі місій БДІПЛ здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування, члени довгострокового компонента відстежують весь хід виборчого процесу до, під час і після виборів.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Також напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачів у місії з контролю за виборами представляють свої країни, а всю ОБСЄ.

Пізніше в МЗС РФ заявили, що не будуть направляти своїх представників наглядової місії БДІПЛ на вибори 2019 в Україні.

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