У РФ запропонували почати діалог щодо обміну полоненими

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров запропонував обмін полоненими за принципом "всіх на всіх"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх". Про це повідомляють росЗМІ.

"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод, - ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що першим кроком для початку діалогу з Росією стане повернення всіх українських полонених. Зокрема, Зеленський заявив, що наступний виклик - це повернення втрачених територій.

Зазначимо, Україна пропонувала Росії 30 березня провести обмін полонених 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян. Тоді повідомлялося, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратиста.

Раніше повідомлялося, що головною темою можливих переговорів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна стало б врегулювання на Донбасі.

Останній великий обмін полоненими між Україною і самопроголошеними "республіками" "ЛДНР" пройшов 27 грудня 2017 року.