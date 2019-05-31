ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Новини » Політика    31.05.2019 - 14:29
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Зеленського
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Для зустрічі повинні дозріти умови

Для першої зустрічі російського президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським повинні "дозріти відповідні умови". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, за його словами, Кремлю необхідно розуміння щодо готовності Зеленського виконувати мінські домовленості і контактувати з Донецьком і Луганськом.

"Справді, після того як на Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей. І, звичайно, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі", - сказав Пєсков.

За його словами, в Кремлі знають, що у Зеленського були контакти з міністрами закордонних справ країн, що входять в нормандський формат. "Ця тема обговорювалася, але якихось конкретних прикидок поки немає", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, російський президент Володимир Путін відмовився вітати Володимира Зеленського, який 20 травня вступив на посаду президента України.

Зазначимо, засідання країн Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо ситуації на Донбасі відбудеться в середині липня 2019 року.

Зеленський дав НАБУ і САП три місяці, щоб довести свою ефективність Парубій прокоментував стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКремль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся