ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лавров назвав умови для переговорів Росії з Україною

Новини » Політика    06.06.2019 - 01:40
Лавров назвав умови для переговорів Росії з Україною
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

Глава МЗС РФ Лавров заявляє, що "Україна не дотримується домовленостей, досягнених у нормандському форматі"

Для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським необхідно, "щоб українська сторона виконала досягнуті в "нормандському форматі" домовленості". Як інформує РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК.

Лавров зазначив, що Зеленський підтвердив переговори у "нормандському форматі". Проте, за словами російського міністра, він не розуміє, про які переговори йдеться, оскільки Кремль не вважає питання Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи і "нормандського формату" переговорами з Росією.

"Ніби це вже було зазначено, але незрозуміло, з яких позицій і на чому грунтуватиметься продовження роботи "нормандської четвірки". Якщо з чистого аркуша, то цього не вийде", - додав він, зазначивши, що Україні "перш, ніж планувати нову зустріч у "нормандському форматі", потрібно спочатку виконати наявні домовленості".

Лавров заявив, що у "нормандському форматі" були домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку із проведенням на цих територіях виборів".

"Досі цього не зроблено", - сказав він та зазначив, що заяви Зеленського, які були зроблені раніше та після інавгурації, досить розмиті.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для першої зустрічі російського та українського президентів Володимира Путіна з Володимиром Зеленським повинні "дозріти відповідні умови".

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав говорити про полонених, запропонувавши почати діалог щодо обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Зеленський назвав вступ України до ЄС "смертю імперського проекту Росії" Зеленський звернувся до РФ через ескалацію на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийМЗС РФпереговориЛавров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся