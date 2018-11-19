МВС: необхідно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами

Інтерпол може очолити росіянин Олександр Прокопчук
У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що наразі необхідно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.
Як зазначається, 21 листопада на сесії Генасамблеї Інтерполу буде обраний новий президент. Цю посаду може зайняти представник Російської Федерації, генерал-майор поліції, віце-президент Інтерполу Олександр Прокопчук.
"Інтерпол може перетворитися на організацію, яка займається переслідуванням інакодумців на замовлення диктаторських, авторитарних і тоталітарних режимів. Важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами. Якщо ситуацію не змінити зараз, вона може стати серйозним викликом людству, що потягне за собою значні людські жертви", - йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин.
Крім того, депутата Європарламенту Ребекка Хармс заявляла, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.