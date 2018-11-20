МИД подтвердил родственные связи постпреда при ОБСЕ с кандидатом в Интерпол от РФ

Фото: Игорь Прокопчук (УНИАН)

Украинский дипломат Игорь Прокопчук приходится братом Александру Прокопчуку

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится братом кандидату на пост главы Интерпола из Российской Федерации Александру Прокопчуку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз МИД Украины.

В то же время в МИД заявляют, что с начала российской агрессии против Украины за постпредом при ОБСЕ не было замечено никаких действий, которые бы могли его скомпрометировать и нанести ущерб национальным интересам.

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что украинский дипломат Игорь Прокопчук приходится младшим братом Александру Прокопчуку, чье возможное назначение на пост главы Интерпола вызвало резонанс.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречит духу и целям организации".

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.