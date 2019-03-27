У МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонну виборчу дільницю

Ілюстративне фото (УНІАН)

Найменша виборча дільниця включає лише 42 українських виборця

Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев назвав найбільшу та найменшу закордонні виборчі дільниці на виборах 2019, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, найбільша закордонна виборча дільниця розташована у Молдові.

"Найбільша закордонна виборча дільниця утворена при посольстві України у Молдові. Це понад 52 тисяч виборців", - повідомив Погорєльцев.

За його словами, загалом у 72 країнах створено 101 виборчу дільницю.

"99 закордонних виборчих дільниць утворено при посольствах і консульствах; 2 закордонні ДВК - при генеральному консульстві в Мілані, 2 ДВК при військових частинах у Конго та Косово", - повідомив Погорєльцев.

За його словами, найменша виборча дільниця України у закордонному виборчому окрузі розташована у Республіці Сербія.

"Найменша дільниця розташована при військовій частині в Косово, де менше 50 виборців", - повідомив представник МЗС.

Зокрема, за даними міністерства, найменша виборча дільниця утворена на базі "Ново Село" і включає лише 42 українських виборця.

Погорєльцев додав, що мало українців зможе проголосувати і в Македонії, де менше 70 виборців.

Нагадаємо, раніше в ЦВК заявляли, що найбільші за кількістю виборців закордонні виборчі дільниці для голосування на виборах 2019 розташовані в США, Німеччині та Молдові.

Як писало РБК-Україна раніше, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали 420 342 бюлетеня. Бюлетені на дільниці доставлять представники Міністерства закордонних справ України.