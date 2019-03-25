ЦВК назвала число переданих за кордон бюлетенів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

На вибори 2019 за кордон передали майже півмільйона бюлетенів

Перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів. Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК), передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що ЦВК передала закордонним виборчим дільницям 420 342 бюлетеня. Бюлетені на дільниці доставлять представники Міністерства закордонних справ України.

"Ми передали на сьогоднішній день 420 342 виборчих бюлетенів відповідно для 101 виборчої дільниці", - повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні виборів 2019 Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України. Зазначимо, до цього ЦВК відмовила в акредитації ще 24 росіянам, яких включили до місії ОБСЄ зі спостереження за виборами.

Також, за даними ЦВК, послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019 скористалися понад 240 тисяч виборців. Найбільша кількість громадян, які змінили виборчу дільницю, зареєстрована в східних областях. Так, заяви подали понад 53 тисяч осіб з Донецької області та понад 25 тисяч з Луганської. Також повідомлялося, що понад 38 тисяч виборців змінили місце голосування на Київ.