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В МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 17:25
В МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок
Иллюстративное фото (УНИАН)

Наименьший избирательный участок включает только 42 украинских избирателя

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев назвал наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, наибольший заграничный избирательный участок расположен в Молдове.

"Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове. Это более 52 тысяч избирателей", - сообщил Погорельцев.

По его словам, всего в 72 странах создан 101 избирательный участок.

"99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах, 2 зарубежные УИК - при генеральном консульстве в Милане, 2 УИК при воинских частях в Конго и Косово", - сообщил Погорельцев.

По его словам, наименьший избирательный участок Украины в заграничном избирательном округе расположен в Республике Сербия.

"Наименьший участок расположен при воинской части в Косово, где менее 50 избирателей", - сообщил представитель МИД.

В частности, по данным министерства, наименьший избирательный участок образован на базе "Ново Село" и включает лишь 42 украинских избирателя.

Погорельцев добавил, что мало украинцев сможет проголосовать и в Македонии, где менее 70 избирателей.

Напомним, ранее в ЦИК заявляли, что наибольшие по количеству избирателей зарубежные избирательные участки для голосования на выборах 2019 расположены в США, Германии и Молдове.

Как писало РБК-Украина ранее, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали 420 342 бюллетеня. Бюллетени на участки доставят представители Министерства иностранных дел Украины.

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