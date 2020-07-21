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МЗС назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна

Київ, Вівторок 21 липня 2020 10:38
МЗС назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кулеба назвав головну умову

Зустріч президента України Володимира Зеленський та президента Росії Володимира Путіна в Криму можлива тільки за однієї умови. Тільки на церемонії підняття у Криму українського прапора і зняття російського.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Поки цього немає, будь-яка їхня зустріч чи то у Криму, чи то на адмінкордоні Херсонської області - нонсенс", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну.

Також український президент, коментуючи переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що є деякі відповіді, які бажано почути один на один.

Зазначимо, у березні Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

До цього Путін заявляв, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та Росії.

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