Зеленський: у Путіна є рік для завершення війни

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський поставив Путіну дедлайн щодо війни на Донбасі

У президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

"Час іде ... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна", - заявив він.

Він також підкреслив, що його зустріч з Путіним у Парижі в грудні мала "кілька емоційних аспектів".

"Думаю, він мене почув. У мене було це почуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття", - додав Зеленський.

Він уточнив, що річний строк обчислюється з першого саміту "нормандської четвірки" в грудні.

"Я не витрачу п'ять років, які мені дали українці, на роботу в Мінську. Я не буду цього робити" - сказав він, додавши, що є "два або три плани" подальших дій після виходу з переговорів, але відмовився розповісти деталі.

Зеленський додав, що мирні переговори відволікають від його внутрішнього порядку денного, який розгойдують політичні чвари, в результаті чого цього тижня було призначено новий уряд.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.

Він також заявляв, що хоче домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та Росії. При цьому він висловив здивування тим, що український лідер наполягає на перегляді мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.