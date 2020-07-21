МИД назвал условие встречи Зеленского и Путина

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кулеба назвал главное условие

Встреча президента Украины Владимира Зеленский и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии. Только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области - нонсенс", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у него не было времени выбирать верить или не верить президенту РФ Владимиру Путину.

Также украинский президент, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые ответы, которые желательно услышать один на один.

Отметим, в марте Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне в Донбассе.

До этого Путин заявлял, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России.