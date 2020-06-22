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Зеленський вважає переговори з Путіним "складною і заплутаною" роботою

Новини » Політика     22.06.2020 - 13:36
Зеленський вважає переговори з Путіним "складною і заплутаною" роботою
Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну. Він сказав, що переговори з російським лідером є дуже заплутаною і складною роботою.

Про це він заявив в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail.

За його словами, незважаючи на буксуючі переговори, у них відбулися незначні позитивні зрушення. Ними він назвав обміни полоненими.

"Може бути, обмін полоненими - не така велика перемога, але такі маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою, а для нас це повернення втрачених територій", - сказав президент України.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що слова Зеленського про Другу світову війну вплинуть на відносини України і Росії. Як відомо, український лідер сказав, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина.

Додамо, що сам Путін говорив, що хотів би поліпшення відносин з Україною. Проте, російська влада звинувачує Київ у зриві нормандського саміту через нібито невиконання комюніке.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що є деякі відповіді, які бажано почути один на один.

Також український лідер заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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