Зеленський вважає переговори з Путіним "складною і заплутаною" роботою

Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього не було часу вибирати вірити або не вірити президенту РФ Володимиру Путіну. Він сказав, що переговори з російським лідером є дуже заплутаною і складною роботою.

Про це він заявив в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail.

За його словами, незважаючи на буксуючі переговори, у них відбулися незначні позитивні зрушення. Ними він назвав обміни полоненими.

"Може бути, обмін полоненими - не така велика перемога, але такі маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою, а для нас це повернення втрачених територій", - сказав президент України.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що слова Зеленського про Другу світову війну вплинуть на відносини України і Росії. Як відомо, український лідер сказав, що СРСР несе таку ж відповідальність за початок Другої світової війни, як і нацистська Німеччина.

Додамо, що сам Путін говорив, що хотів би поліпшення відносин з Україною. Проте, російська влада звинувачує Київ у зриві нормандського саміту через нібито невиконання комюніке.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, коментуючи переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що є деякі відповіді, які бажано почути один на один.

Також український лідер заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі.