США висилають десять російських дипломатів

Сполучені Штати висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Оскільки, у Білому домі вважають, що в особистому складі дипмісії є представники російських спецслужб.

Російських дипломатів висилають зі Сполучених Штатів в рамках нових санкцій проти Російської Федерації.

" Сполучені Штати висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, округ Колумбія. В особистому складі є представники російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Білому домі зазначив Сполучені Штати хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними.