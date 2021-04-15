США висилають десять російських дипломатів
Сполучені Штати висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Оскільки, у Білому домі вважають, що в особистому складі дипмісії є представники російських спецслужб.
Російських дипломатів висилають зі Сполучених Штатів в рамках нових санкцій проти Російської Федерації.
"Сполучені Штати висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні, округ Колумбія. В особистому складі є представники російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Білому домі зазначив Сполучені Штати хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними.
"Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух по негативній траєкторії. Проте ми ясно дали зрозуміти, що публічно і в приватному порядку - що ми будемо захищати наші національні інтереси і понести витрати за дії російського уряду, спрямовані на заподіяння нам шкоди", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена ввела нові санкції проти Росії за шкідливу зовнішню діяльність.
Раніше повідомлялося, що США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за використання хімічної зброї проти російських громадян. Мова йде про отруєння опозиціонера Олексія Навального і сім'ї Скрипалів.
У відповідь на це Росія відкликала свого посла з Вашингтона. МЗС Росії хоче провести консультації з відкликаним послом щодо подальших відносин з США.