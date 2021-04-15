Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії
Польща прийняла рішення оголосити вислати з країни трьох російських дипломатів. Таке рішення було прийнято після введення Сполученими Штатами санкцій проти Росії.
Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон грата.
"Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Польща висловила солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.
"Спільно прийняті рішення та узгоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.