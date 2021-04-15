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Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії

Новость на русском → Варшава, Четвер 15 квітня 2021 20:51
Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії Фото: Польщі оголосила трьох співробітників посольства РФ персонами нон грата (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Польща прийняла рішення оголосити вислати з країни трьох російських дипломатів. Таке рішення було прийнято після введення Сполученими Штатами санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі.

Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон грата.

"Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Польща висловила солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.

"Спільно прийняті рішення та узгоджені союзниками рішення є найбільш адекватною відповіддю на ворожі дії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.

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