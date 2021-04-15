Польща після санкцій США вислала трьох дипломатів Росії

Польща прийняла рішення оголосити вислати з країни трьох російських дипломатів. Таке рішення було прийнято після введення Сполученими Штатами санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі .

Повідомляється, що сьогодні в МЗС Польщі викликали посла Росії Сергія Андрєєва. Йому вручили дипломатичну ноту, в якій повідомляється про визнання трьох співробітників посольства Російської Федерації у Варшаві персонами нон грата.

"Підставою для цього рішення стало порушення дипломатичного статусу і здійснення зазначеними особами дій на шкоду Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Польща висловила солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.