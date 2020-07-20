У МЗС Канади підтвердили передачу в Париж "чорних скриньок" літака МАУ

"Чорні ящики" українського літака авіакомпанії МАУ, який у січні іранські військові збили, вже доставлені в Париж. Вранці вони будуть в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань.

Він зазначив, що Франція офіційно підтвердила цю інформацію МЗС Канади.

"Ми отримали підтвердження, що "чорні ящики" рейсу № PS752 прибули в Париж, де їх, як очікується, доставлять у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні", - написав міністр.

Нагадаємо, український літак рейсу PS-752 був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. В результаті інциденту загинуло 176 чоловік, серед них були і громадяни України - члени екіпажу. Для розслідування трагедії необхідно отримати інформацію з "чорних скриньок", але Іран затягував з їх відправкою до Франції.

Спочатку Іран стверджував, що літак збили з-за людської помилки, але тепер каже, що трагедія сталася через неполадки в системі протиповітряної оборони.

Україна також надішле своїх фахівців для участі в дослідженні "чорних скриньок" літака МАУ.