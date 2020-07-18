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В Ірані пояснили затримку з відправкою "чорних скриньок" літака МАУ

Тегеран, Субота 18 липня 2020 16:33
В Ірані пояснили затримку з відправкою "чорних скриньок" літака МАУ
Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Затримка нібито пов'язана з пандемією коронавірусу

Генеральний директор з правових та міжнародних питань Національної авіаційної організації Іранку Мохаммад Шарафі пояснив затримку з відправкою "чорних скриньок" літака МАУ до Франції. Він пов'язує затримку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Тегерані стверджують, що іранська сторона при розслідуванні катастрофи українського літака повністю дотримувалася міжнародних протоколів.

"Якшо б питання коронавірусу не впливало, чорні скриньки могли б бути відправлені для розшифровки вже в перші дні. Але зараз, із відновленням рейсів, "чорні скриньки" надсилаються при першій же можливості", - заявив Шарафі.

Представник Ірану пояснив, що через пандемію всі рейси в напрямку Європи здійснювали лише повернення іранських громадян додому, тому не було змоги відправити бортові самописці.

Крім того, Шарафі додав, що Тегеран нібито просив "європейців, канадців та американців" надати необхідне для розшифровки бортових самописців обладнання, але "вони відмовилися".

Нагадаємо, літак української авіакомпанії МАУ зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня 2020 року. За основною версією, український Boeing був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. На борту літака перебували 176 осіб, всі вони загинули.

Для завершення розслідування катастрофи літака необхідно отримати інформацію з його "чорних скриньок", але Тегеран не може цього самостійно зробити через відсутність необхідного обладнання. Сьогодні Іран відправив бортові самописці українського літака до Франції, де їх мають розшифрувати.

Україна також відправить до Франції своїх фахівців, які візьмуть участь у процесі розшифровки "чорних скриньок".

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