Україна направить двох фахівців для розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ

Фото: Валерія Коломієць (facebook.com valeriikolomiets)

Українські спеціалісти візьмуть участь у експертизі самописців

Україна долучить до розшифровки "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ двох українських спеціалістів. Самописці мають передати Франції 20 липня.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

За її словами, процес передачі бортових самописців до Франції триває. Коломієць нагадала, що Франція має необхідні технічні можливості для їх розшифрування.

"До проведення експертизи буде акредитовано й двох українських фахівців. Представники Ірану зобов’язалися передати "чорні скриньки" 20-го липня", - уточнила Коломієць.

Нагадаємо, український літак МАУ був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті інциденту загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Іранський уряд направив у МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає відмову потерпілих подавати в суд на Іран.

У відповідь Україна заявила, що наполягатиме на встановленні винних і виплаті компенсації сім’ям загиблих.

Учора у МЗС повідомили, що "чорні скриньки" передадуть Франції а їх експертиза триватиме менш ніж тиждень.