В МИД Канады подтвердили передачу в Париж "черных ящиков" самолета МАУ

"Черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж. Утром они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он отметил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал министр.

Напомним, украинский самолет рейса PS-752 был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате инцидента погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа. Для расследования трагедии необходимо получить информацию из "черных ящиков", но Иран затягивал с их отправкой во Францию.

Сначала Иран утверждал, что самолет сбили из-за человеческой ошибки, но теперь говорит, что трагедия произошла из-за неполадки в системе противовоздушной обороны.

Украина также отправит своих специалистов для участия в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ.