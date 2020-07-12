Катастрофа МАУ під Тегераном: Іран заявив про помилку системи ППО

Фото: катастрофа літака МАУ (РБК-Україна)

Український літак був помилково пізнаний як об'єкт, що наближається до Тегерану

В комплексі ППО, який збив літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщали. Це призвело до похибки в даних при виявленні літака.

Про це йдеться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

Наголошується, що з-за невиконаної перенастроювання пасажирський лайнер був помилково пізнаний системою як об'єкт, що рухається в бік Тегерана. Однак літак МАУ вилітав з столиці Ірану, а не навпаки.

Також наголошується, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, у зв'язку з чим оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.

Нагадаємо, літак МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року під час зльоту поблизу аеропорту Тегерана. Жертвами авіакатастрофи стали 176 осіб.