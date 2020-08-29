В ЄС засудили обмеження роботи ЗМІ в Білорусі

Фото: білоруські силовики (tut.by)

Європейський союз вважає неприйнятним продовження довільних обмежень для незалежних та іноземних засобів масової інформації у Білорусі. Це ще одна спроба білоруської влади обмежити вільний потік інформації.

Таку заяву зробив речник верховного представника Євросоюзу з закордонних справ Жозепа Борреля Петер Стано.

Стано закликав діючу білоруську владу зосередитися на задоволенні бажань народу, замість того, щоб залякувати журналістів та заважати роботі ЗМІ.

Зазначимо, акції протесту в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів. Офіційно, перемогу здобув діючий президент Олександр Лукашенко, який отримав 80,1% голосів. Однак опозиція та велика кількість білорусів вважає, що результати виборів було сфальсифіковано.

Нагадаємо, нещодавно під час акцій протесту у Білорусі силовики затримали півсотні представників незалежних та іноземних ЗМІ.

Однак білоруське МВС заперечує затримання журналістів та стверджує, що їх доставляли до відділків міліції для перевірки документів.

Крім того, на території Білорусі заблокували сайти двох видань, які висвітлювали протести в країні та критикували діючу владу.