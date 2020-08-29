У Білорусі заблокували два опозиційних видання

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси "Наша Нива" і Naviny.by. Вони були одними з небагатьох доступних після масштабного блокування 73 незалежних ЗМІ минулого тижня.

Про це повідомляє Nexta Live.

На сторінці, куди переадресовують користувачів, з'являється повідомлення, згідно з яким доступ до сайтів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь відповідно до закону "Про засоби масової інформації".

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він займає цю посаду з 1994 року.

Додамо, у Мінську на площі Свободи співробітники правоохоронних органів затримали близько 20 журналістів; серед затриманих журналісти Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" і TUT.by.

Громадська організація "Білоруська асоціація журналістів" (БАЖ) вимагає припинити тиск на пресу і розблокувати сайти ЗМІ.

Також РБК-Україна писало, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.