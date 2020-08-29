ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі заблокували два опозиційних видання

Субота 29 серпня 2020 10:22
У Білорусі заблокували два опозиційних видання
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Андрій Козловський

У Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси "Наша Нива" і Naviny.by. Вони були одними з небагатьох доступних після масштабного блокування 73 незалежних ЗМІ минулого тижня.

Про це повідомляє Nexta Live.

На сторінці, куди переадресовують користувачів, з'являється повідомлення, згідно з яким доступ до сайтів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь відповідно до закону "Про засоби масової інформації".

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він займає цю посаду з 1994 року.

Додамо, у Мінську на площі Свободи співробітники правоохоронних органів затримали близько 20 журналістів; серед затриманих журналісти Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" і TUT.by.

Громадська організація "Білоруська асоціація журналістів" (БАЖ) вимагає припинити тиск на пресу і розблокувати сайти ЗМІ.

Також РБК-Україна писало, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся