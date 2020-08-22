У Білорусі заявляють про блокування ряду новинних сайтів

Фото: протести в Білорусі (Tut.by)

Під заборону потрапили десятки інформаційних сайтів

У Білорусі на тлі протестів після виборів президента країни повідомляють про блокування як мінімум 10 новинних сайтів. Є проблеми або перебої з доступом.

Про це повідомляє Белсат в своєму Telegram-каналі.

Зокрема, для абонентів МТС закритий сайт білоруської служби "Радіо Свабода". При спробі входу люди бачать, що доступ заблокований Міністерством інформації.

Крім того, спостерігаються проблеми з доступом до таких ресурсів: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа "Голос", Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

За даними NEXTA, всього в списках блокувань 73 ресурси.

У той же час, видання TUT.BY оприлюднило список з понад 40 політичних сайтів і ЗМІ, до которії обмежений доступ "на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь" 21 серпня.

Раніше повідомлялося про перебої в роботі інтернету в Білорусі, зокрема, не відкривалися сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by.

У той же час білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.