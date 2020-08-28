На протестах у Білорусі затримали понад 200 осіб, серед них 50 журналістів

Фото: протести в Білорусі (TUT.BY)

У четвер, 27 серпня, після 19:00 на площі Незалежності в Мінську знову стався розгін мирної акції протесту і затримання. Так, у столиці Білорусі затримали 212 осіб, а в регіонах - ще п'ять.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За даними правозахисників, серед затриманих у регіонах і правозахисник Білоруського Гельсінського комітету Леонід Мархотко.

Зазначено, що в Мінську на площі Свободи близько 6 вечора затримали журналістів недержавних ЗМІ, які збиралися висвітлювати акцію віруючих. Їх доставили в Жовтневий РУВС.

При цьому в прес-службі Міністерства внутрішніх справ республіки підкреслювали, що журналістів не затримували, а доставили для перевірки документів. Представників ЗМІ після 21:00 почали випускати, змусивши видалити знімки на телефонах і фотоапаратах.

"Ті, хто відмовляється це зробити, - залишають в РУВС", - звертають увагу в правозахисному центрі.

За даними Білоруської асоціації журналістів, на акціях у четвер затримали близько 50 представників як місцевих, так і іноземних ЗМІ: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.

Зазначено, що на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду.

Крім того, депортували шведського журналіста Пола Хансена. Він у п'ятницю повинен покинути Білорусь, в'їзд до республіки журналісту заборонили на 5 років.

Нагадаємо, увечері в четвер було відомо про затримання понад 150 осіб, серед яких були і журналісти.

Як писало РБК-Україна, білоруська міліція відкрила понад 230 кримінальних справ за участь неповнолітніх в акціях протесту.