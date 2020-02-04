В МЗС Чехії заявили, що ніколи не визнають Крим російським

Фото: Вадим Пристайко і Томаш Петршічек (twitter.com/TPetricek)

Чехія також підтримує реформи, які впроваджує Україна

Чехія ніколи не визнає анексію Криму Російською Федерацією. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, повідомляє РБК-Україна.

Відповідну заяву Петршічек зробив під час зустрічі зі своїм українським колегою Вадимом Пристайком.

"Чехія ніколи не визнавала і не буде визнавати анексію Криму", - заявив міністр.

Він також зазначив, що Чехія підтримує реформи, які впроваджує Україна.

Нагадаємо, у жовтні минулого року вибухнув скандал після того, як на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії були запрошені представники кримської організації "Къырым бирлиги", підконтрольної російській окупаційній владі.

У підсумку прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про засудження офіційною Прагою агресії Росії на Донбасі і анексію Криму, а також про повну підтримку територіальної цілісності України.

Також РБК-України повідомляло, що Вишеградська четвірка (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща) досі не має згоди щодо України.