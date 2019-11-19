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Чехія засуджує агресію РФ на Донбасі і анексію Криму, - Бабиш

Новини » Політика     19.11.2019 - 13:22
Чехія засуджує агресію РФ на Донбасі і анексію Криму, - Бабиш
Фото: Андрій Бабиш (flickr.com-oberbank)

Чехія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні

Чехія засуджує агресію Росії на Донбасі і анексію Криму. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш на спільний прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він приїхав в Україну з посланням про невпинну підтримку суверенітету і цілісності країни.

"Я приїхав з чітким посланням про постійну і невтомну підтримку українського суверенітету та цілісності України в міжнародно визнаних кордонах", - сказав Бабіш.

Раніше на брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком Бабіш заявив, що в Чехії не бачать іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.

"Ми не бачимо іншої можливості розвитку подій, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом. Ми цінуємо кроки України на шляху до зустрічі в нормандському форматі. Сподіваємося, що зустріч завершиться конкретними результатами. Чехія засуджує незаконну анексію Криму", - сказав чеський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який також прибув з офіційним візитом в Україну, скасував поїздку на Донбас через погодні умови. Замість цього він полетить відразу до Києва, де обговорить з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Вадимом Пристайком саміт "нормандської четвірки".

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