Посольство України обурене запрошенням прокремлівських кримських татар до Чехії

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Українські дипломати закликали Прагу не загравати з окупантами Криму

Посольство України у Чеській Республіці висловило протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії представників організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в АР Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Дипломати назвали запрошення проросійської організації на офіційні заходи провокацією.

"Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин", - йдеться в повідомленні.

В посольстві наголосили, що загравання з окупантами виглядають особливо цинічними "в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар - Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татарів піддаються з боку окупаційної влади переслідуванням, репресіям, арештам, катуванням та фізичному знищенню".

"Сподіваємося, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями", - зазначили дипломати.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан під час урочистого прийому в Празькому граді заявив про те, що Крим є частиною Російської Федерації. Під час прийому Земан поспілкувався з представниками кримськотатарської маргінальної організації "Кирим бірлігі", яка лояльна до Кремля.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 вересня президент Чехії Мілош Земан заявив, що планує обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.