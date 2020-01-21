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Вишеградська четвірка не має згоди в питанні України, - МЗС Чехії

Новини » Політика     21.01.2020 - 10:48
Вишеградська четвірка не має згоди в питанні України, - МЗС Чехії
Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Петршичек заявив, що немає домовленості по співпраці з Україною

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек повідомив, що Вишеградська четвірка (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща) не має згоди щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Петршичек зазначив, що Чехія прагне партнерств, завдяки яким зможе найкращим чином просувати інтереси своєї країни.

"Вишеград - лише одна з декількох головних платформ. Ми співпрацюємо з Австрією та Словаччиною в рамках так званого формату Славков, маємо стратегічне партнерство з Німеччиною і намагаємось відкрити нові шляхи співпраці з меншими країнами. Ми також пропонуємо співпрацю Хорватії, країнам Балтії, а також Португалії. У межах V4 ми маємо згоду не щодо всього, наприклад, щодо України", - сказав чеський міністр.

Раніше Петршічек заявляв, що Чехія не змінила позиції щодо окупації Криму і продовжує підтримувати територіальну цілісність України.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про засудження агресії Росії на Донбасі і анексії Криму. Він також заявив, що в Чехії не бачать іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.

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