В МИД Чехии заявили, что никогда не признают Крым российским

Фото: Вадим Пристайко и Томаш Петршичек (twitter.com/TPetricek)

Чехия также поддерживает реформы, которые внедряет Украина

Чехия никогда не признает аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее заявление Петршичек сделал во время встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма", - заявил министр.

Он также отметил, что Чехия поддерживает реформы, которые внедряет Украина.

Напомним, в октябре прошлого года разразился скандал после того, как на официальные мероприятия по случаю государственного праздника в Чехии были приглашены представители крымской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти.

По итогу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об осуждении официальной Прагой агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, а также о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Вышеградская четверка (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) до сих пор не имеет согласия в отношении Украины.