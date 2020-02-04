ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД Чехии заявили, что никогда не признают Крым российским

Новости » Политика     04.02.2020 - 15:36
В МИД Чехии заявили, что никогда не признают Крым российским
Фото: Вадим Пристайко и Томаш Петршичек (twitter.com/TPetricek)

Чехия также поддерживает реформы, которые внедряет Украина

Чехия никогда не признает аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее заявление Петршичек сделал во время встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Чехия никогда не признавала и не будет признавать аннексию Крыма", - заявил министр.

Он также отметил, что Чехия поддерживает реформы, которые внедряет Украина.

В МИД Чехии заявили, что никогда не признают Крым российским

Напомним, в октябре прошлого года разразился скандал после того, как на официальные мероприятия по случаю государственного праздника в Чехии были приглашены представители крымской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти.

По итогу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об осуждении официальной Прагой агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, а также о полной поддержке территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что Вышеградская четверка (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша) до сих пор не имеет согласия в отношении Украины.

Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области Украина не остановится никогда, чтобы вернуть Крым, - Ермак
Новости Украины Крым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь