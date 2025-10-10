ua en ru
Microsoft рассказала, почему старые компьютеры на Windows тормозят: всему виной 2 функции

Пятница 10 октября 2025 14:00
Microsoft рассказала, почему старые компьютеры на Windows тормозят: всему виной 2 функции Эти две функции замедляют старые компьютеры на Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Microsoft опубликовала новый документ с советами по ускорению работы компьютеров на Windows - и предупредила, что две встроенные функции в Windows 10 и Windows 11 могут заметно замедлять систему. Особенно сильно это ощущается на старых и менее мощных устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.

Среди привычных рекомендаций - своевременная установка обновлений, очистка диска и проверка на вирусы - Microsoft отдельно выделила OneDrive и визуальные эффекты интерфейса как главных виновников снижения производительности.

Как ускорить работу Windows

Приостановите синхронизацию OneDrive

Автоматическая синхронизация данных с облаком OneDrive удобна, но требует ресурсов процессора и интернет-канала.

"Синхронизация может замедлить работу вашего ПК", - подтверждает Microsoft.

Чтобы временно отключить ее:

  • Нажмите на значок OneDrive в системном трее
  • Откройте "Настройки" и "Приостановить синхронизацию"
  • Выберите срок приостановки - 2, 8 или 24 часа
  • После этого система должна работать заметно быстрее.

Microsoft рассказала, почему старые компьютеры на Windows тормозят: всему виной 2 функцииПриостановите синхронизацию OneDrive (фото: PCWorld)

Отключите визуальные эффекты Windows

Анимации, прозрачные панели и тени делают интерфейс Windows 11 более привлекательным, но при этом расходуют оперативную память и нагрузку на графический процессор.

"Эти эффекты выглядят красиво, но требуют дополнительных ресурсов и могут замедлить работу ПК", - отмечает Microsoft.

Чтобы отключить визуальные эффекты:

  • Откройте меню Пуск и введите "Производительность"
  • Выберите пункт "Настроить внешний вид и производительность Windows"
  • В разделе "Визуальные эффекты" установите параметр "Обеспечить наилучшую производительность", далее "Применить" и "ОК".

Microsoft рассказала, почему старые компьютеры на Windows тормозят: всему виной 2 функцииОтключите визуальные эффекты Windows (фото: PCWorld)

Дополнительные советы по ускорению Windows

Microsoft напоминает, что даже полезные функции могут негативно влиять на быстродействие. Приостановка OneDrive и отключение визуальных эффектов - это простой и бесплатный способ повысить отзывчивость ПК, особенно если устройство не новое.

Если система все еще работает медленно, стоит обратить внимание на другие методы оптимизации - от ускорения загрузки Windows до настройки автозапуска и удаления лишних приложений.

