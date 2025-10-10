Microsoft рассказала, почему старые компьютеры на Windows тормозят: всему виной 2 функции
Компания Microsoft опубликовала новый документ с советами по ускорению работы компьютеров на Windows - и предупредила, что две встроенные функции в Windows 10 и Windows 11 могут заметно замедлять систему. Особенно сильно это ощущается на старых и менее мощных устройствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.
Среди привычных рекомендаций - своевременная установка обновлений, очистка диска и проверка на вирусы - Microsoft отдельно выделила OneDrive и визуальные эффекты интерфейса как главных виновников снижения производительности.
Как ускорить работу Windows
Приостановите синхронизацию OneDrive
Автоматическая синхронизация данных с облаком OneDrive удобна, но требует ресурсов процессора и интернет-канала.
"Синхронизация может замедлить работу вашего ПК", - подтверждает Microsoft.
Чтобы временно отключить ее:
- Нажмите на значок OneDrive в системном трее
- Откройте "Настройки" и "Приостановить синхронизацию"
- Выберите срок приостановки - 2, 8 или 24 часа
- После этого система должна работать заметно быстрее.
Приостановите синхронизацию OneDrive (фото: PCWorld)
Отключите визуальные эффекты Windows
Анимации, прозрачные панели и тени делают интерфейс Windows 11 более привлекательным, но при этом расходуют оперативную память и нагрузку на графический процессор.
"Эти эффекты выглядят красиво, но требуют дополнительных ресурсов и могут замедлить работу ПК", - отмечает Microsoft.
Чтобы отключить визуальные эффекты:
- Откройте меню Пуск и введите "Производительность"
- Выберите пункт "Настроить внешний вид и производительность Windows"
- В разделе "Визуальные эффекты" установите параметр "Обеспечить наилучшую производительность", далее "Применить" и "ОК".
Отключите визуальные эффекты Windows (фото: PCWorld)
Дополнительные советы по ускорению Windows
Microsoft напоминает, что даже полезные функции могут негативно влиять на быстродействие. Приостановка OneDrive и отключение визуальных эффектов - это простой и бесплатный способ повысить отзывчивость ПК, особенно если устройство не новое.
Если система все еще работает медленно, стоит обратить внимание на другие методы оптимизации - от ускорения загрузки Windows до настройки автозапуска и удаления лишних приложений.
