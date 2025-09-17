ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google тестирует новое приложение для Windows, которое может изменить привычный поиск на ПК

Среда 17 сентября 2025 12:30
UA EN RU
Google тестирует новое приложение для Windows, которое может изменить привычный поиск на ПК Google тестирует поисковое приложение для Windows с интеграцией ИИ (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google тестирует новый экспериментальный поисковый сервис для Windows, который объединяет поиск по компьютеру и в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Что известно о новом приложении

Сейчас программа имеет статус "эксперимента" и доступна в рамках инициативы Google Labs. Называется она просто - Google app for Windows.

"Теперь вы можете искать информацию, не переключая окна и не прерывая работу. Независимо от того, пишете ли вы документ или играете, достаточно нажать Alt + Space, чтобы мгновенно найти данные в файлах на компьютере, установленных приложениях, Google Drive - и, конечно, в интернете", - объяснили в блоге компании.

Примечательно, что новый сервис не связан напрямую с брендом Gemini, под которым Google развивает проекты в области ИИ. Однако функционал приложения частично пересекается с возможностями искусственного интеллекта и размывает границы между классическим поиском и AI-инструментами.

Google тестирует новое приложение для Windows, которое может изменить привычный поиск на ПКПриложение изменит привычный поиск (фото: Google)

Программа обещает объединять результаты поиска из разных источников - локальных файлов, Google Drive, установленных приложений и интернета. Неясно, будет ли она интегрироваться, например, с Google Meet или сторонними сервисами вроде Slack.

Кроме того, в приложении предусмотрен AI-режим: можно разрешить поисковику "видеть" содержимое экрана и задавать уточняющие вопросы. Эта функция напоминает возможности Gemini или Microsoft Copilot, встроенного в Microsoft 365.

Сейчас попробовать Google app for Windows смогут только участники программы Google Labs. Приложение доступно для Windows 10 и Windows 11 пока что только пользователям из США с личными (не корпоративными) аккаунтами.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Windows Искусственный интеллект Приложение
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре