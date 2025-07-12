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Не нравится Windows 11? Вот как вернуть интерфейс Windows 10 за пару шагов

Суббота 12 июля 2025 12:00
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Не нравится Windows 11? Вот как вернуть интерфейс Windows 10 за пару шагов Инструкция по возвращению классического интерфейса Windows 10 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Microsoft уверены, что знают, как должна выглядеть ваша Windows. В 11 версии радикально изменился интерфейс, а настройка под себя стала сложнее. Полностью вернуть облик Windows 10 уже нельзя, но есть несколько настроек, которые помогут сделать систему привычнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Как изменить расположение меню "Пуск"

Одно из главных визуальных нововведений Windows 11 - перенос меню "Пуск" из левого угла панели задач в центр. К счастью, это можно легко отменить.

  • Откройте меню "Пуск", "Настройки"
  • Перейдите в раздел Персонализация, Панель задач, Поведение панели задач
  • В пункте "Выравнивание панели задач" выберите в выпадающем списке "Слева".

Изменения применятся сразу - без перезагрузки.

Как убрать лишние иконки с панели задач

Пока вы находитесь в настройках панели задач, можно отключить ненужные элементы, добавленные в Windows 11: Поиск, Представление задач, Виджеты и Чат. Просто переведите соответствующие переключатели в положение "Выкл.".

Важно: если вы отключите иконку "Поиск", вернуть полноценную поисковую строку, как в Windows 10, уже не получится. Однако сам поиск по-прежнему будет доступен через сочетание клавиш Win + S.

Как вернуть классическое меню "Пуск"

Microsoft оставила пользователям возможность настроить расположение меню и скрыть иконки, но изменить внешний вид самого "Пуска" нельзя - без помощи сторонних программ.

Один из лучших вариантов - бесплатная утилита Open-Shell (ранее называлась Classic Shell). Она позволяет вернуть классическое меню "Пуск", максимально приближенное к Windows 10.

Скачать программу можно с официального сайта проекта.

При установке обязательно отключите модули Classic Explorer и Classic IE, чтобы не менять внешний вид проводника и браузера.

После установки Open-Shell (ранее Classic Shell) откройте Open-Shell Menu Settings и выберите стиль меню Windows 7. Перейдите во вкладку Skin и установите, например, тему Fluent-Metro. Она напоминает Windows 10 по внешнему виду, хотя работает по механике Windows 7.

Важно: Open-Shell не может полностью повторить меню "Пуск" Windows 10. Оно не поддерживает часть функций и может некорректно отображать иконки.

Start11 (более удобная платная альтернатива)

Если вы ищете простой и более аккуратный способ изменить интерфейс меню, обратите внимание на программу Start11 от Stardock. Она стоит 5 долларов, но не требует сторонних файлов и предлагает современный дизайн.

Как вернуть панель задач из Windows 10

Если новая панель задач в Windows 11 вас раздражает, попробуйте бесплатную утилиту Explorer Patcher. Она восстанавливает множество классических функций Windows, при этом сохраняя преимущества Windows 11.

  • После установки зайдите в настройки программы и во вкладку Taskbar
  • В поле Taskbar Style выберите Windows 10.

Вы также сможете изменить отображение часов, значков и многое другое - вплоть до включения аналоговых часов в стиле Windows 7.

Как изменить иконки на старые из Windows 10

  • Скачайте пакет иконок Windows 10 (например, сборку Build 10125)
  • Поместите файлы в отдельную папку
  • Перейдите в Настройки, Персонализация, Темы, Параметры значков рабочего стола
  • Замените нужные значки, нажав "Изменить значок".

Также можно поменять иконки у отдельных папок: Свойства, вкладка Настройка, Сменить значок.

Некоторые системные иконки, например, для дисков и пользовательских папок, изменить не получится. Для дисков поможет программа Drive Icon Changer.

Как отключить скругленные углы

Скругленные углы - часть нового стиля Windows 11. К сожалению, изменить это через настройки системы нельзя. Единственный способ - отключить аппаратное ускорение графики, но это повлияет и на другие визуальные эффекты (включая прозрачность).

Экстремальный вариант - отключение видеокарты через Диспетчер устройств. Но этот шаг не рекомендуется: производительность интерфейса резко упадет, и многие приложения перестанут работать.

Верните обои Windows 10

Хочется полностью вернуть ощущение "десятки"? Установите оригинальные обои Windows 10. Их можно скачать, например, с Imgur в 4K-качестве.

После скачивания кликните правой кнопкой по изображению и выберите "Сделать фоном рабочего стола". Обои изменятся мгновенно.

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