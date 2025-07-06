Стоит ли переустанавливать Windows ради скорости? Результаты исследования

Многие до сих пор считают, что для ускорения Windows нужно регулярно переустанавливать систему. Но актуален ли этот совет в 2025 году? Энтузиасты провели исследование и результаты оказались неожиданными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Результаты тестов

Краткий вывод: нет, переустановка Windows больше не так необходима. По данным тестов, проведенных на мощном ПК с процессором AMD Ryzen 9800X3D и 64 ГБ оперативной памяти, разница между "загруженной" системой (которой пользовались более года) и чисто установленной Windows 11 была минимальной.

Разница в производительности - всего около 3% при однопоточных задачах, и чуть больше - в многопоточном режиме. Более того, в некоторых сценариях старый "захламленный" ПК показал даже лучшие результаты.

Например, Adobe Premiere на нем работал на 8% быстрее, чем на "свежей" системе. Причем речь идет о компьютере, где на SSD установлены десятки игр, а в фоновом режиме работают Dropbox и другие ресурсоемкие программы.

Ситуация с играми

В игровых тестах результаты тоже оказались неожиданными. Например, в Cyberpunk 2077 разница в производительности между системами составила всего 2,5%.

При включении ресурсоемких эффектов вроде трассировки лучей старый ПК вновь выходил вперед, пусть и незначительно - в пределах погрешности. В некоторых играх, вроде F1 2024 и Rainbow Six Siege, улучшение после переустановки было заметным - но частота кадров там настолько высокая, что большинство мониторов все равно не смогут ее отобразить.

Итог: если вы не засоряете систему десятками ненужных автозагрузок, то регулярная переустановка Windows уже не дает той выгоды, что раньше.

Авторы подчеркивают, что исследование не претендует на научную точность и касается скорее опытных пользователей, которые следят за состоянием своей системы. Но общий тренд ясен: Windows 11 справляется с нагрузками даже после долгой работы - без необходимости в "тотальной чистке".

Разница в производительности между системами (фото: Foundry)