Microsoft розповіла, чому старі комп'ютери на Windows гальмують: у всьому винні 2 функції
Компанія Microsoft опублікувала новий документ із порадами щодо прискорення роботи комп'ютерів на Windows - і попередила, що дві вбудовані функції в Windows 10 і Windows 11 можуть помітно уповільнювати систему. Особливо сильно це відчувається на старих і менш потужних пристроях.
Серед звичних рекомендацій - своєчасне встановлення оновлень, очищення диска і перевірка на віруси - Microsoft окремо виділила OneDrive і візуальні ефекти інтерфейсу як головних винуватців зниження продуктивності.
Як прискорити роботу Windows
Призупиніть синхронізацію OneDrive
Автоматична синхронізація даних із хмарою OneDrive зручна, але вимагає ресурсів процесора та інтернет-каналу.
"Синхронізація може уповільнити роботу вашого ПК", - підтверджує Microsoft.
Щоб тимчасово вимкнути її:
- Натисніть на значок OneDrive у системному треї
- Відкрийте "Налаштування" і "Призупинити синхронізацію"
- Виберіть термін призупинення - 2, 8 або 24 години
- Після цього система має працювати помітно швидше.
Вимкніть візуальні ефекти Windows
Анімації, прозорі панелі і тіні роблять інтерфейс Windows 11 більш привабливим, але при цьому витрачають оперативну пам'ять і навантаження на графічний процесор.
"Ці ефекти мають гарний вигляд, але вимагають додаткових ресурсів і можуть уповільнити роботу ПК", - зазначає Microsoft.
Щоб вимкнути візуальні ефекти:
- Відкрийте меню "Пуск" і введіть "Продуктивність"
- Виберіть пункт "Налаштувати зовнішній вигляд і продуктивність Windows"
- У розділі "Візуальні ефекти" встановіть параметр "Забезпечити найкращу продуктивність", далі "Застосувати" і "ОК".
Додаткові поради щодо прискорення Windows
Microsoft нагадує, що навіть корисні функції можуть негативно впливати на швидкодію. Призупинення OneDrive і вимкнення візуальних ефектів - це простий і безкоштовний спосіб підвищити чуйність ПК, особливо якщо пристрій не новий.
Якщо система все ще працює повільно, варто звернути увагу на інші методи оптимізації - від прискорення завантаження Windows до налаштування автозапуску і видалення зайвих додатків.
