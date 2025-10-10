ua en ru
Microsoft розповіла, чому старі комп'ютери на Windows гальмують: у всьому винні 2 функції

П'ятниця 10 жовтня 2025 14:00
Microsoft розповіла, чому старі комп'ютери на Windows гальмують: у всьому винні 2 функції Ці дві функції уповільнюють старі комп'ютери на Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Microsoft опублікувала новий документ із порадами щодо прискорення роботи комп'ютерів на Windows - і попередила, що дві вбудовані функції в Windows 10 і Windows 11 можуть помітно уповільнювати систему. Особливо сильно це відчувається на старих і менш потужних пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld.

Серед звичних рекомендацій - своєчасне встановлення оновлень, очищення диска і перевірка на віруси - Microsoft окремо виділила OneDrive і візуальні ефекти інтерфейсу як головних винуватців зниження продуктивності.

Як прискорити роботу Windows

Призупиніть синхронізацію OneDrive

Автоматична синхронізація даних із хмарою OneDrive зручна, але вимагає ресурсів процесора та інтернет-каналу.

"Синхронізація може уповільнити роботу вашого ПК", - підтверджує Microsoft.

Щоб тимчасово вимкнути її:

  • Натисніть на значок OneDrive у системному треї
  • Відкрийте "Налаштування" і "Призупинити синхронізацію"
  • Виберіть термін призупинення - 2, 8 або 24 години
  • Після цього система має працювати помітно швидше.

Microsoft розповіла, чому старі комп'ютери на Windows гальмують: у всьому винні 2 функціїПризупиніть синхронізацію OneDrive (фото: PCWorld)

Вимкніть візуальні ефекти Windows

Анімації, прозорі панелі і тіні роблять інтерфейс Windows 11 більш привабливим, але при цьому витрачають оперативну пам'ять і навантаження на графічний процесор.

"Ці ефекти мають гарний вигляд, але вимагають додаткових ресурсів і можуть уповільнити роботу ПК", - зазначає Microsoft.

Щоб вимкнути візуальні ефекти:

  • Відкрийте меню "Пуск" і введіть "Продуктивність"
  • Виберіть пункт "Налаштувати зовнішній вигляд і продуктивність Windows"
  • У розділі "Візуальні ефекти" встановіть параметр "Забезпечити найкращу продуктивність", далі "Застосувати" і "ОК".

Microsoft розповіла, чому старі комп'ютери на Windows гальмують: у всьому винні 2 функціїВимкніть візуальні ефекти Windows (фото: PCWorld)

Додаткові поради щодо прискорення Windows

Microsoft нагадує, що навіть корисні функції можуть негативно впливати на швидкодію. Призупинення OneDrive і вимкнення візуальних ефектів - це простий і безкоштовний спосіб підвищити чуйність ПК, особливо якщо пристрій не новий.

Якщо система все ще працює повільно, варто звернути увагу на інші методи оптимізації - від прискорення завантаження Windows до налаштування автозапуску і видалення зайвих додатків.

