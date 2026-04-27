Microsoft услышала пользователей: в Windows 11 появится долгожданная функция для ПК

Компания Microsoft анонсировала обновление механизмов Windows Update. Главные изменения касаются двух проблем: несвоевременности апдейтов и отсутствия реального контроля над временем их установки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на блог Microsoft .

Разработчики полностью пересмотрели логику взаимодействия с апдейтами, добавив четыре фундаментальных улучшения.

Бесконечная пауза: поможет календарь

Раньше пользователи могли отложить обновления максимум на 35 дней, после чего система устанавливала их принудительно. Теперь этот лимит фактически отменен.

В настройках появился календарь, где можно выбрать конкретную дату паузы (также до 35 дней), однако теперь этот срок можно продлевать неограниченное количество раз.

Возможности Windows Update для продления паузы обновления (скриншот: Microsoft)

Отключение без установки апдейтов

Это одна из самых ожидаемых функций. Ранее, если обновления уже загружены, кнопки "Завершение работы" и "Перезагрузка" заменялись на варианты с установкой.

Теперь в меню питания всегда будут доступны четыре отдельные опции:

Обычная перезагрузка;

Обычное завершение работы;

Обновить и перезагрузить;

Обновить и завершить работу.

Возможность перезагрузки и выключения ПК без установки обновлений (скриншот: Microsoft)

Пропуск обновлений при первом запуске

Теперь во время начальной настройки нового устройства пользователь может мгновенно пропустить поиск и установку обновлений, чтобы быстрее попасть на рабочий стол.

Драйверы переименованы

Чтобы избежать путаницы с одинаковыми названиями ПО, Microsoft добавила в названия драйверов метки классов устройств: аудио, дисплей, батарея, сеть и т.д.

Меньше перезагрузок ежемесячно

Microsoft стремится минимизировать прерывание рабочего процесса. Теперь установка драйверов, обновлений .NET и прошивок будет синхронизироваться с ежемесячным патчем безопасности (Quality Update). Для большинства пользователей это будет означать лишь одну перезагрузку в месяц, в течение которого будут устанавливаться все накопленные пакеты.

Отображение всех имеющихся обновлений в разделе Доступные обновления (скриншот: Microsoft)

Безопасность и автоматическое восстановление

Несмотря на расширение прав пользователей, Microsoft оставляет безопасность своим приоритетом. Компания внедряет систему автоматического фонового восстановления после ошибок установки.

Если обновление "зависнет" или выдаст ошибку, система будет пытаться исправить ее в реальном времени без вмешательства пользователя.

Также разработчики работают над уменьшением размера файлов обновлений и времени, необходимого на их установку.

По словам представительницы Microsoft Арии Хенсон, эти изменения являются прямым результатом обратной связи от сообщества. Сейчас функции доступны только для тестировщиков, однако после проверки они станут частью стабильной версии Windows 11 для всех пользователей.