Microsoft почула користувачів: у Windows 11 з'явиться довгоочікувана функція для ПК

Компанія Microsoft анонсувала оновлення механізмів Windows Update. Головні зміни стосуються двох проблем: несвоєчасності апдейтів та відсутності реального контролю над часом їх встановлення.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на блог Microsoft .

Розробники повністю переглянули логіку взаємодії з апдейтами, додавши чотири фундаментальні покращення.

Нескінченна пауза: допоможе календар

Раніше користувачі могли відкласти оновлення максимум на 35 днів, після чого система встановлювала їх примусово. Тепер цей ліміт фактично скасовано.

У налаштуваннях з'явився календар, де можна обрати конкретну дату паузи (також до 35 днів), однак тепер цей термін можна продовжувати необмежену кількість разів.

Можливості Windows Update для продовження паузи оновлення (скриншот: Microsoft)

Вимкнення без встановлення апдейтів

Це одна з найбільш очікуваних функцій. Раніше, якщо оновлення вже завантажені, кнопки "Завершення роботи" та "Перезавантаження" замінювалися на варіанти з інсталяцією.

Тепер у меню живлення завжди будуть доступні чотири окремі опції:

Звичайне перезавантаження;

Звичайне завершення роботи;

Оновити та перезавантажити;

Оновити та завершити роботу.

Можливість перезавантаження та вимкнення ПК без встановлення оновлень (скриншот: Microsoft)

Пропуск оновлень при першому запуску

Тепер під час початкового налаштування нового пристрою користувач може миттєво пропустити пошук та встановлення оновлень, щоб швидше потрапити на робочий стіл.

Драйвери перейменовано

Щоб уникнути плутанини з однаковими назвами ПЗ, Microsoft додала у назви драйверів мітки класів пристроїв: аудіо, дисплей, батарея, мережа тощо.

Менше перезавантажень щомісяця

Microsoft прагне мінімізувати переривання робочого процесу. Тепер встановлення драйверів, оновлень .NET та прошивок буде синхронізуватися з щомісячним патчем безпеки (Quality Update). Для більшості користувачів це означатиме лише одне перезавантаження на місяць, протягом якого інсталюватимуться всі накопичені пакети.

Відображення всіх наявних оновлень у розділі Доступні оновлення (скриншот: Microsoft)

Безпека та автоматичне відновлення

Попри розширення прав користувачів, Microsoft залишає безпеку своїм пріоритетом. Компанія впроваджує систему автоматичного фонового відновлення після помилок інсталяції.

Якщо оновлення "зависне" або видасть помилку, система намагатиметься виправити її в реальному часі без втручання користувача.

Також розробники працюють над зменшенням розміру файлів оновлень та часу, необхідного на їх інсталяцію.

За словами представниці Microsoft Арії Хенсон, ці зміни є прямим результатом зворотного зв'язку від спільноти. Наразі функції доступні лише для тестувальників, проте після перевірки вони стануть частиною стабільної версії Windows 11 для всіх користувачів.