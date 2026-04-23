ИИ-агенты в Chrome и Workspace: Google представила масштабное обновление

Google превращает свой браузер из простого инструмента просмотра страниц в активного помощника, способного действовать самостоятельно. Главным анонсом конференции Cloud Next стало внедрение возможностей ИИ-агентов в Chrome.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google .

Как работают ИИ-агенты?

Ключевая особенность новой системы - способность ИИ понимать "живой" контекст в открытых вкладках браузера и принимать решения на основе полученной информации.

Google предлагает ряд обновлений:

Функция auto browse - ИИ-агенты могут самостоятельно сравнивать цены, собирать данные конкурентов или суммировать портфолио кандидатов. Пользователю достаточно дать запрос, и система сама выполнит необходимые переходы между вкладками.

Ускорение в Sheets и Docs - в таблицах Google ИИ-агенты заполняют данные в 9 раз быстрее человека, поскольку они способны логически предвидеть следующие шаги. В документах Gemini научился полностью имитировать стиль автора, создавая тексты, которые почти невозможно отличить от написанных человеком.

Безопасность агентов - Google внедрила систему обнаружения "аномальной активности агентов", чтобы предотвратить похищение сессий и несанкционированный доступ к корпоративным данным.

Новая роль пользователя в рабочем процессе

Несмотря на высокую автономность, Google оставляет человека главным звеном в цепи управления. ИИ-агент готовит и вводит данные, но финальное подтверждение любого действия остается за пользователем.

Разработчики акцентируют: такой подход позволяет избежать критических ошибок и одновременно освободить работников для более стратегических задач.

Обновления ставят Google в позицию лидера в гонке за корпоративные ИИ-инструменты. Компания использует свое главное преимущество - глубокую интеграцию Chrome в рабочие процессы миллионов людей, чтобы сделать использование ИИ естественной частью ежедневной работы.

Кроме того, Google гарантирует, что промпты и данные организаций не будут использоваться для обучения публичных моделей ИИ, что является критически важным для безопасности современного бизнеса.