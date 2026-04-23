ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ИИ-агенты в Chrome и Workspace: Google представила масштабное обновление

16:07 23.04.2026 Чт
2 мин
Техногигант обещает "новую эру" работы в интернете
aimg Ольга Завада
Google автоматизирует работу в Chrome (фото: Getty Images)

Google превращает свой браузер из простого инструмента просмотра страниц в активного помощника, способного действовать самостоятельно. Главным анонсом конференции Cloud Next стало внедрение возможностей ИИ-агентов в Chrome.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Как работают ИИ-агенты?

Ключевая особенность новой системы - способность ИИ понимать "живой" контекст в открытых вкладках браузера и принимать решения на основе полученной информации.

Google предлагает ряд обновлений:

Функция auto browse - ИИ-агенты могут самостоятельно сравнивать цены, собирать данные конкурентов или суммировать портфолио кандидатов. Пользователю достаточно дать запрос, и система сама выполнит необходимые переходы между вкладками.

Ускорение в Sheets и Docs - в таблицах Google ИИ-агенты заполняют данные в 9 раз быстрее человека, поскольку они способны логически предвидеть следующие шаги. В документах Gemini научился полностью имитировать стиль автора, создавая тексты, которые почти невозможно отличить от написанных человеком.

Безопасность агентов - Google внедрила систему обнаружения "аномальной активности агентов", чтобы предотвратить похищение сессий и несанкционированный доступ к корпоративным данным.

Новая роль пользователя в рабочем процессе

Несмотря на высокую автономность, Google оставляет человека главным звеном в цепи управления. ИИ-агент готовит и вводит данные, но финальное подтверждение любого действия остается за пользователем.

Разработчики акцентируют: такой подход позволяет избежать критических ошибок и одновременно освободить работников для более стратегических задач.

Обновления ставят Google в позицию лидера в гонке за корпоративные ИИ-инструменты. Компания использует свое главное преимущество - глубокую интеграцию Chrome в рабочие процессы миллионов людей, чтобы сделать использование ИИ естественной частью ежедневной работы.

Кроме того, Google гарантирует, что промпты и данные организаций не будут использоваться для обучения публичных моделей ИИ, что является критически важным для безопасности современного бизнеса.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google
Новости
Аналитика
