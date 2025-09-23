Microsoft добавила Copilot в игры для Windows: чем он поможет геймерам
Microsoft представила Gaming Copilot - бета-версию ИИ-помощника, созданного для геймеров. Сервис уже доступен на ПК, а в следующем месяце появится и в мобильном приложении Xbox для iOS и Android. О запуске на консолях Xbox компания пока не объявляла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.
Что умеет Gaming Copilot
ИИ-помощник встроен в Game Bar - специальное меню, которое можно вызвать прямо во время игры. Игроки могут общаться с Copilot голосом, задавать вопросы и получать советы по прохождению квестов, боссов и другим игровым ситуациям.
Функции включают:
- режим push-to-talk - возможность назначить кнопку для быстрого вызова помощника
- Mini Mode - закрепление виджета Copilot на экране для постоянного взаимодействия
- поддержку на ПК и в мобильном Xbox-приложении (синхронизируется с играми).
Сервис доступен для пользователей старше 18 лет во всех регионах, кроме Китая.
Как работает Gaming Copilot?
Microsoft пока не раскрывает, откуда ИИ берет знания о прохождении игр. Эксперты предполагают два варианта: либо разработчики передают Microsoft данные о своих проектах, либо Copilot использует материалы из открытых источников - игровых гайдов на сайтах вроде IGN, Polygon или Steam Guides.
Второй вариант может ударить по посещаемости профильных игровых ресурсов, которые традиционно являются крупными источниками трафика.
Gaming Copilot теперь доступен и для ПК-геймеров (иллюстративное фото: Xbox)
Инвестиции Microsoft в ИИ
Компания активно внедряет искусственный интеллект в свои сервисы - от Windows и Notepad до Bing. Microsoft вложила более 13 млрд долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT, и в 2023 году впервые достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов.
Кроме того, Microsoft Research недавно показала новую ИИ-модель Muse, которая может генерировать игровые визуалы и использоваться на стадии разработки игр.
Как использовать Gaming Copilot на ПК:
- Установить Xbox-приложение
- Нажать Windows + G для вызова Game Bar
- Кликнуть на иконку Copilot
- Войти в Microsoft-аккаунт для полного доступа.
Как использовать Gaming Copilot на мобильных устройствах:
- Установить приложение Xbox
- Нажать на иконку Copilot
- Начать общение с помощником (он будет синхронизирован с игрой на ПК).
Вас может заинтересовать:
- Геймеров предупредили, когда Steam перестанет запускаться на старых ПК
- В Windows появится функция, которая изменит работу в интернете
- Microsoft представила тот самый код, с которого началась империя Гейтса