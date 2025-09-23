ua en ru
Microsoft добавила Copilot в игры для Windows: чем он поможет геймерам

Вторник 23 сентября 2025 13:37
UA EN RU
Microsoft добавила Copilot в игры для Windows: чем он поможет геймерам Microsoft запускает AI-помощника для геймеров Gaming Copilot (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft представила Gaming Copilot - бета-версию ИИ-помощника, созданного для геймеров. Сервис уже доступен на ПК, а в следующем месяце появится и в мобильном приложении Xbox для iOS и Android. О запуске на консолях Xbox компания пока не объявляла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET.

Что умеет Gaming Copilot

ИИ-помощник встроен в Game Bar - специальное меню, которое можно вызвать прямо во время игры. Игроки могут общаться с Copilot голосом, задавать вопросы и получать советы по прохождению квестов, боссов и другим игровым ситуациям.

Функции включают:

  • режим push-to-talk - возможность назначить кнопку для быстрого вызова помощника
  • Mini Mode - закрепление виджета Copilot на экране для постоянного взаимодействия
  • поддержку на ПК и в мобильном Xbox-приложении (синхронизируется с играми).

Сервис доступен для пользователей старше 18 лет во всех регионах, кроме Китая.

Как работает Gaming Copilot?

Microsoft пока не раскрывает, откуда ИИ берет знания о прохождении игр. Эксперты предполагают два варианта: либо разработчики передают Microsoft данные о своих проектах, либо Copilot использует материалы из открытых источников - игровых гайдов на сайтах вроде IGN, Polygon или Steam Guides.

Второй вариант может ударить по посещаемости профильных игровых ресурсов, которые традиционно являются крупными источниками трафика.

Microsoft добавила Copilot в игры для Windows: чем он поможет геймерамGaming Copilot теперь доступен и для ПК-геймеров (иллюстративное фото: Xbox)

Инвестиции Microsoft в ИИ

Компания активно внедряет искусственный интеллект в свои сервисы - от Windows и Notepad до Bing. Microsoft вложила более 13 млрд долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT, и в 2023 году впервые достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов.

Кроме того, Microsoft Research недавно показала новую ИИ-модель Muse, которая может генерировать игровые визуалы и использоваться на стадии разработки игр.

Как использовать Gaming Copilot на ПК:

  • Установить Xbox-приложение
  • Нажать Windows + G для вызова Game Bar
  • Кликнуть на иконку Copilot
  • Войти в Microsoft-аккаунт для полного доступа.

Как использовать Gaming Copilot на мобильных устройствах:

  • Установить приложение Xbox
  • Нажать на иконку Copilot
  • Начать общение с помощником (он будет синхронизирован с игрой на ПК).

