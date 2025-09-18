Steam перестанет работать на старых версиях Windows: названа дата

Компания Valve официально подтвердила, что с 1 января 2026 года сервис Steam перестанет поддерживать 32-битные версии Windows . По данным FAQ, сейчас единственной поддерживаемой конфигурацией остается Windows 10 в 32-битном исполнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на игровой сайт GamerBraves .

Что это значит для пользователей

Пользователи Steam на Windows 32-bit вскоре лишатся обновлений и патчей безопасности. Клиент будет работать еще некоторое время после прекращения поддержки, однако Valve заявила, что служба поддержки больше не будет помогать в решении проблем на 32-битных системах.

Более того, часть функций может перестать работать, поскольку многие современные библиотеки и драйверы требуют 64-битной архитектуры.

Valve рекомендует всем затронутым пользователям перейти на 64-битную версию Windows. Этот шаг соответствует общей тенденции в индустрии: все больше производителей ПО и "железа" отказываются от устаревших систем ради оптимизации производительности, безопасности и использования ресурсов.

Сколько игроков используют Windows 10 32-bit

Согласно опросу оборудования Steam за август 2025 года, только около 0,01% активных систем работают на Windows 10 32-bit. Большинство пользователей используют Windows 10 64-bit и Windows 11 64-bit, поэтому изменение затронет лишь ничтожную долю аудитории.

Более старые системы, вроде Windows 7 (64-bit), все еще встречаются в статистике, но их доля также незначительна. Стоит отметить, что поддержка Windows 7, 8 и 8.1 в Steam завершилась еще 1 января 2024 года.

Почему Valve пошла на этот шаг

Причина проста - база пользователей 32-битных систем практически исчезла. Поддержка устаревших архитектур становится все более затратной и сложной. Отказ от них позволит Valve упростить разработку, повысить производительность в будущем и сосредоточиться на безопасности там, где это важно для подавляющего большинства пользователей.