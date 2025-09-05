ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Microsoft представила тот самый код, с которого началась империя Гейтса

Пятница 05 сентября 2025 12:15
UA EN RU
Microsoft представила тот самый код, с которого началась империя Гейтса Тот самый код Билла Гейтса стал открытым (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

После десятилетий неофициальных копий в сети, Microsoft официально выложила исходный код своего программного обеспечения 6502 BASIC под открытой лицензией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Первая разработка Microsoft

Это одна из первых разработок компании: в 1976 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс вместе с сотрудником Риком Вейландом адаптировали язык BASIC для процессора 6502. Именно он использовался в таких культовых устройствах, как Apple II, Atari 2600, Nintendo Entertainment System и серия 8-битных компьютеров Commodore.

Выход в открытый исходный код стал своеобразным "путешествием во времени". BASIC помогал стандартизировать первые языки программирования, а начинающие разработчики учились на Commodore писать свои первые программы - например, классическое 10 PRINT “HELLO” / 20 GOTO 10.

"В 1977 году компания Commodore лицензировала BASIC у Microsoft за фиксированную плату в 25 тысяч долларов. Это решение сделало продукт основой для компьютеров PET, а позже - VIC-20 и легендарного Commodore 64", - объясняют в Microsoft.

Наследие и интерес спустя десятилетия

Хотя 6502 BASIC во многом стал фундаментом для появления MS-DOS и самой модели лицензирования ПО от Microsoft, интерес к этому коду и процессору MOS 6502 жив до сих пор, почти через 50 лет. Энтузиасты и цифровые архивисты продолжают воссоздавать проекты на FPGA, запускать эмуляторы и сохранять код в музейных коллекциях.

"Со временем специалисты воссоздали среду сборки и подтвердили, что исторический исходный код по-прежнему может формировать точные копии ROM", - отмечают в компании.

Полный исходный код 6502 BASIC уже доступен на GitHub - любой желающий может скачать его и поэкспериментировать с ассемблером.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Microsoft Билл Гейтс
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России