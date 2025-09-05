Microsoft представила тот самый код, с которого началась империя Гейтса

После десятилетий неофициальных копий в сети, Microsoft официально выложила исходный код своего программного обеспечения 6502 BASIC под открытой лицензией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Первая разработка Microsoft

Это одна из первых разработок компании: в 1976 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс вместе с сотрудником Риком Вейландом адаптировали язык BASIC для процессора 6502. Именно он использовался в таких культовых устройствах, как Apple II, Atari 2600, Nintendo Entertainment System и серия 8-битных компьютеров Commodore.

Выход в открытый исходный код стал своеобразным "путешествием во времени". BASIC помогал стандартизировать первые языки программирования, а начинающие разработчики учились на Commodore писать свои первые программы - например, классическое 10 PRINT “HELLO” / 20 GOTO 10.

"В 1977 году компания Commodore лицензировала BASIC у Microsoft за фиксированную плату в 25 тысяч долларов. Это решение сделало продукт основой для компьютеров PET, а позже - VIC-20 и легендарного Commodore 64", - объясняют в Microsoft.

Наследие и интерес спустя десятилетия

Хотя 6502 BASIC во многом стал фундаментом для появления MS-DOS и самой модели лицензирования ПО от Microsoft, интерес к этому коду и процессору MOS 6502 жив до сих пор, почти через 50 лет. Энтузиасты и цифровые архивисты продолжают воссоздавать проекты на FPGA, запускать эмуляторы и сохранять код в музейных коллекциях.

"Со временем специалисты воссоздали среду сборки и подтвердили, что исторический исходный код по-прежнему может формировать точные копии ROM", - отмечают в компании.

Полный исходный код 6502 BASIC уже доступен на GitHub - любой желающий может скачать его и поэкспериментировать с ассемблером.