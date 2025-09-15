Microsoft добавит в Windows инструмент, который облегчит работу с интернетом: что изменится

Проблемы с интернетом снижают продуктивность, даже если скорость соединения нормальная. Обычно для проверки использовали разные сайты, но скоро это может не понадобиться. Инсайдер phantomofearth заявил, что Microsoft внедряет встроенный тест скорости прямо в Windows.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tom's Hardware .

Как будет работать функция

После обновления в правом углу панели задач, рядом с иконкой сети, появится новая кнопка для проверки скорости интернета. Также на странице быстрых настроек Wi-Fi появится отдельная кнопка для теста.

Проверка будет проходить через Bing, поэтому функция пока не полностью встроенная - часть работы будет зависеть от внешнего сервиса.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth (@phantomofearth) September 13, 2025

Обновления для мобильных устройств и безопасности

Microsoft также перерабатывает страницу Bluetooth-устройств. Теперь все подключенные телефоны будут отображаться на одной странице, и управлять ими можно будет без открытия отдельного окна.

Кроме того, обновляются страницы конфиденциальности и безопасности: больше заголовков и пояснений для удобства пользователей. Появится новая страница "Фоновые задачи ИИ", которая пока нестабильна и может вызывать сбои.

The mobile devices settings page is being revamped! You will now be able to see connected devices and toggle all the options for them in this page, no separate manage mobile devices window needed. Related settings links are also being added. pic.twitter.com/WLfMmxOABO — phantomofearth (@phantomofearth) September 13, 2025

Когда ждать обновления

Эти изменения уже тестируются в dev- и beta-сборках Windows (26220.6682 и 26120.6682, KB5065782). Пока неизвестно, когда функции дойдут до стабильной версии, и они могут измениться.

Тем не менее, ожидать их стоит: это не спорные нововведения, а мелкие улучшения, делающие систему удобнее.

Важно: не спешите с обновлением до финальной версии - лучше дождаться стабильного релиза.