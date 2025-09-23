Microsoft додала Copilot в ігри для Windows: чим він допоможе геймерам
Microsoft представила Gaming Copilot - бета-версію ШІ-помічника, створеного для геймерів. Сервіс уже доступний на ПК, а наступного місяця з'явиться і в мобільному додатку Xbox для iOS і Android. Про запуск на консолях Xbox компанія поки що не оголошувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.
Що вміє Gaming Copilot
ШІ-помічник вбудований в Game Bar - спеціальне меню, яке можна викликати просто під час гри. Гравці можуть спілкуватися з Copilot голосом, ставити запитання й отримувати поради щодо проходження квестів, босів та інших ігрових ситуацій.
Функції включають:
- режим push-to-talk - можливість призначити кнопку для швидкого виклику помічника
- Mini Mode - закріплення віджета Copilot на екрані для постійної взаємодії
- підтримку на ПК і в мобільному Xbox-додатку (синхронізується з іграми).
Сервіс доступний для користувачів старше 18 років у всіх регіонах, крім Китаю.
Як працює Gaming Copilot?
Microsoft поки не розкриває, звідки ШІ бере знання про проходження ігор. Експерти припускають два варіанти: або розробники передають Microsoft дані про свої проекти, або Copilot використовує матеріали з відкритих джерел - ігрових гайдів на сайтах на кшталт IGN, Polygon або Steam Guides.
Другий варіант може вдарити по відвідуваності профільних ігрових ресурсів, які традиційно є великими джерелами трафіку.
Gaming Copilot тепер доступний і для ПК-геймерів (ілюстративне фото: Xbox)
Інвестиції Microsoft у ШІ
Компанія активно впроваджує штучний інтелект у свої сервіси - від Windows і Notepad до Bing. Microsoft вклала понад 13 млрд доларів в OpenAI, розробника ChatGPT, і в 2023 році вперше досягла ринкової капіталізації в 3 трлн доларів.
Крім того, Microsoft Research нещодавно показала нову ШІ-модель Muse, яка може генерувати ігрові візуали і використовуватися на стадії розробки ігор.
Як використовувати Gaming Copilot на ПК:
- Встановити Xbox-додаток
- Натиснути Windows + G для виклику Game Bar
- Клікнути на іконку Copilot
- Увійти в Microsoft-акаунт для повного доступу.
Як використовувати Gaming Copilot на мобільних пристроях:
- Встановити застосунок Xbox
- Натиснути на іконку Copilot
- Почати спілкування з помічником (він буде синхронізований з грою на ПК).
Вас може зацікавити:
- Геймерів попередили, коли Steam перестане запускатися на старих ПК
- У Windows з'явиться функція, яка змінить роботу в інтернеті
- Microsoft представила той самий код, з якого почалася імперія Гейтса