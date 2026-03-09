В комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram, Песков отметил, что "мы все потеряли то, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного – вряд ли кто-то сейчас может сформулировать".

Дестабилизация на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Кремля объяснил это "существенной дестабилизацией региона", вызванной кумулятивным эффектом множества конфликтов и нерешенных проблем, которые выливаются в экономические и политические последствия.

По его словам, нынешняя ситуация создает "идеальный шторм", при котором необходимо концентрироваться на собственных интересах.

Фокус на национальных интересах России

Песков подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин прав, сосредотачиваясь на национальных интересах.

"На фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И нужно твердо думать головой и быть собранными", – добавил он.