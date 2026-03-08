Обещали Африку, а везли в Украину: беглец раскрыл схему вербовки РФ

Российские оккупанты вербуют россиян на войну в Украине, обещая им большие деньги и "службу в Африке". Но реально рекруты попадают на фронт в Украине, несмотря на все "обещания".

Журналисты взяли интервью у россиянина Георгия Кочкина, который завербовался был в так называемый "Африканский корпус", который российское ГРУ создало вместо разгромленного "Вагнера". Кочкин сбежал, узнав, что его хотят отправить на "разминирование Купянска".

Кочкин объяснил, что находился в сложном финансовом положении: имел значительные долги, а работа не обеспечивала достаточного дохода. А в рекламе вакансии отмечалось, что речь идет якобы о гражданской должности без участия в боевых действиях.

Россиянину обещали значительное финансовое вознаграждение - около 2 миллионов рублей (примерно 25 тысяч долларов) только за подписание контракта. После этого Георгий подал заявку и вскоре получил приглашение в военкомат в Москве.

Во время первого собеседования, которое состоялось 11 октября 2025 года, вербовщик, по словам Георгия, представил его руководству фразой: "Я привел вам мясо". А уже 13 октября Кочкин подписал контракт.

В документе не было никаких конкретных упоминаний об Африке. Но зарплата была указана достаточно высокой. Кроме единовременной выплаты в 2 миллиона рублей, ему выплатили еще 200 тысяч рублей в качестве бонуса от Министерство обороны России. Еще 200 тысяч рублей пообещали после отправки в Африку.

Обучение и подозрения

После подписания контракта Кочкин получил звание рядового и вместе с другими новобранцами был направлен на подготовку в учебный центр в Мулино, что в Нижегородской области. Но военной подготовки фактически не было. Снаряжение дали стандартное - каску, тактический жилет и форму.

Именно тогда Кочкин начал подозревать, что обещания насчет службы в Африке могут оказаться неправдивыми. Экипировка явно не подходила для жаркого климата.

В конце концов, лишь небольшую часть добровольцев действительно отправили в Африку. Большинство попало в Украину. Новобранцам заранее не сообщали, куда именно их отправят. Обычно решение объявляли в последний момент.

Если командование прямо говорило об Африке, это означало отправку на африканский континент. Если же место назначения не называли, то, как позже выяснилось, речь шла об Украине.

Попытка побега

Накануне Нового года Кочкин пытался сбежать с базы на своем автомобиле, который ему разрешили оставить при себе. Однако эта попытка провалилась после того.

Уже 23 января командование сообщило Кочкину, что через несколько дней его отправят на службу. Ему разрешили временно поехать домой. Кочкин понял, что может оказаться на войне в Украине, чего не планировал.

На следующий день он покинул базу и отправился в Смоленск. Оттуда сел на поезд до Минска в Беларусь, опасаясь, что его могут объявить в розыск в России. После этого он приобрел билет на самолет до Филиппин с пересадкой в Китае. Прибыв в Манила, Георгий подал заявление на получение убежища.

Что произошло с подразделением

По словам россиянина, уже через несколько дней после побега он начал получать сообщения от заместителя командира и других военных, которые пытались выяснить его местонахождение. По его словам, ему даже предлагали перевестись в другую часть.

В то же время остается неизвестным, возбудили ли против него уголовное дело за дезертирство. Примерно через десять дней после побега Георгий узнал, что почти все его подразделение направили в Украину - якобы на "разминирование Купянска".