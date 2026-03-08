ua en ru
Главная » Новости » В мире

"Это не секрет": в Иране подтвердили помощь России по многим направлениям

19:50 08.03.2026 Вс
2 мин
Что стоит за заявлением Ирана о сотрудничестве с Россией?
aimg Сергей Козачук
"Это не секрет": в Иране подтвердили помощь России по многим направлениям Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

В Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью NBC News.

Читайте также: РФ не является нейтральной: у Путина заявили об открытой поддержке Ирана

Отказ от прекращения огня

Глава иранского дипломатического ведомства подчеркнул, что Тегеран не видит перспектив в новых договоренностях.

Он обвинил США и Израиль в нарушении предыдущих соглашений, заявив, что при таких условиях переговоры не имеют смысла.

"Войне должен быть окончательно положен конец. Если мы этого не достигнем, я думаю, нам нужно продолжать борьбу ради нашего народа и нашей безопасности", - подчеркнул Арагчи.

Сотрудничество с РФ и ракетная программа

Министр подтвердил тесное взаимодействие с Москвой, назвав это партнерство "не секретом", хотя и избежал конкретики относительно предоставления Россией разведданных о передвижении американского флота.

Также он опроверг заявления президента США Дональда Трампа о намерениях Ирана создать межконтинентальные ракеты для ударов по США.

Арагчи заверил, что страна сознательно ограничила дальность своего оружия.

"У нас есть возможность производить ракеты, но мы намеренно ограничили свою дальность полета до менее чем 2000 километров, потому что не хотим, чтобы кто-то другой в мире воспринимал нас как угрозу", - заявил он.

Вопрос преемника Хаменеи

Относительно избрания нового верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи, Арагчи отметил, что этот процесс является исключительно внутренним делом Ирана.

Он добавил, что Ассамблея экспертов уже работает над этим вопросом, но официального имени пока не называют.

Ситуация вокруг Ирана

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что стремится влиять на выбор следующего верховного лидера Ирана после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Он подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

В то же время роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все более активной. В частности, британская разведка расследует возможный "след Кремля" в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.

При этом официальная Москва заявила, что РФ не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

