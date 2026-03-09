DeepState сообщил о продвижении армии РФ на фронте: детали

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, оккупационные силы смогли улучшить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мониторингового проекта DeepState в Telegram .

Продвижение возле Удачного

По информации проекта DeepState, изменение линии фронта зафиксировано возле указанного населенного пункта. "Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении аналитиков в воскресенье, 8 марта.

Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.

Ситуация на Покровском направлении

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Интенсивность атак

По данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак со стороны российских сил. На момент публикации сводки одно из боестолкновений продолжалось.

Потери российской армии

Украинские военные сообщили о значительных потерях противника на этом участке фронта. По информации Генштаба, защитники уничтожили одну артиллерийскую систему, 12 единиц специальной техники и два автомобиля.

Кроме того, повреждены танк, семь артиллерийских систем, два автомобиля, две единицы специальной техники и 11 укрытий противника. Также украинские силы уничтожили или подавили 158 беспилотников различных типов.