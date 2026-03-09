ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

DeepState сообщил о продвижении армии РФ на фронте: детали

02:00 09.03.2026 Пн
2 мин
Интенсивность боевых действий на этом участке фронта остается высокой
aimg Никончук Анастасия
DeepState сообщил о продвижении армии РФ на фронте: детали Фото: армия РФ (GettyImages)

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, оккупационные силы смогли улучшить свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Читайте также: Россия снимает элитные войска с Покровского направления и отправляет на юг, — ISW

Продвижение возле Удачного

По информации проекта DeepState, изменение линии фронта зафиксировано возле указанного населенного пункта. "Враг продвинулся вблизи Удачного", - говорится в сообщении аналитиков в воскресенье, 8 марта.

Эксперты также обновили карту боевых действий, на которой отмечено продвижение российских подразделений в районе поселка.

Ситуация на Покровском направлении

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 8 марта также сообщалось об активных попытках российских войск продвинуться на этом участке фронта.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шаховое, Мирноград, Родинское, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

Интенсивность атак

По данным Генштаба, за сутки на Покровском направлении зафиксировано 18 атак со стороны российских сил. На момент публикации сводки одно из боестолкновений продолжалось.

Потери российской армии

Украинские военные сообщили о значительных потерях противника на этом участке фронта. По информации Генштаба, защитники уничтожили одну артиллерийскую систему, 12 единиц специальной техники и два автомобиля.

Кроме того, повреждены танк, семь артиллерийских систем, два автомобиля, две единицы специальной техники и 11 укрытий противника. Также украинские силы уничтожили или подавили 158 беспилотников различных типов.

Напоминаем, что на временно оккупированных территориях Херсонской области заметно участились рейды и проверки местного населения. По данным украинских источников, рост репрессивных действий фиксируется в Геническе, Скадовске, Новой Каховке и ряде других населенных пунктов региона, что отражает усиление контроля оккупантов над местным населением.

Отметим, что советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что российские оккупационные войска массово применяют дешевые разведывательные дроны на базе БПЛА "Молния", которые заменили ранее используемые дорогостоящие ударные аппараты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Войска РФ
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС